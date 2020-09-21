عازف البلكونة يدعو لـ السلام بمشاركة عازفي العالم.. تفاصيل

أطلقت إحدى شركات الإنتاج اليوم مقطوعة موسيقية لعازف الكمان محمد عادل، الشهير بعازف البلكونة، تحمل عنوان "من هو السلام" ويشاركه في العزف مجموعة من العازفين الشباب على مستوى العالم.

تهدف المقطوعة الموسيقية إلى الارتقاء النفسي والسلام الداخلي، في دعوة لكل العالم للعيش في سلام من خلال الموسيقى على هامش الاحتفال بيوم السلام العالمي.

جدير بالذكر أن تنفيذ فكرة مقطوعة "من هو السلام" بدأت منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريبا للوصول للموسيقيين في كل أنحاء الوطن العربي.