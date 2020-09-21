"أنا مش هقبل اعتذارك".. أول رد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

علق الفنان أحمد الفيشاوى على برومو "الدبابة"للنجم محمد رمضان، الذى قال فيه "مع اعتذاري للفيشاوى آخره معايا صورة".

وخرج الفيشاوى عن صمته فى تصريحات إعلامية، ليرد على محمد رمضان، قائلاً"أنا تعليقى على الموضوع ده أنا بتكلم من الاستديو دلوقتى لتسجيل نمبر 2، وتعليقى دلوقتى أنا مش هقبل اعتذارك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "الحارث، ويشارك في بطولته بجانب الفيشاوي كلا من ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، باسم سمرة، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.