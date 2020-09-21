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كريم أبو زيد يكشف سر غيابه 10 سنوات عن الغناء

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يحل الفنان كريم أبوزيد ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090 من السادسة إلى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء.

ويكشف أبو زيد خلال اللقاء عن سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلف سوق الغناء حاليًا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.

ويفصح عن خطته فى المرحلة المقبلة وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع ما يحبه الشباب حاليًا، ولم يقدّمه من قبل.

ويعلق برأيه عن السوشيال ميديا، كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، وقد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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