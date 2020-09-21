حقق كليب "قلبى ارتاح" لـ محمد الشرنوبى 1,016,976 مشاهدة بعد 4 أيام من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. ويتضمن الكليب لقطات حية من حفل زفاف محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض الذي اقيم قبل بضعة أشهر بحضور أصدقائهما المقربين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وشارك في الكليب فيديوهات قصيرة مسجلة عدد من نجوم الوسط الفني منهم منة شلبي ، أحمد مالك ومحمد شاهين ومايان السيد، تامر حبيب، لقاء الخميسي. وأبرز الكليب لحظات وصول الفنانة انغام الى حفل الزفاف كي تشارك مدير اعمالها راندا رياض فرحتها بحفل زفافها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كليب قلبى ارتاح لـ محمد الشرنوبى يحقق مليون مشاهدة خلال 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.