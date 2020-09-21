بعد هزيمة التعاون بـ 6 أهداف.. عزيز الشافعى يتشفى في كارتيرون

نشر الملحن عزيز الشافعى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يسخر فيه من خسارة التعاون السعودى بقيادة كارتيرون المدير الفنى السابق لنادى الزمالك بسداسية نظيفة.
وقال عزيز: "هو لو كان يبغي يكسب كان كسب، لأن هذا التعاون يا سادة، اللي يبغيه يصير على طول.. على نياتكم ترزقون، اللهم لا شماتة".
وكان كارتيرون قد أثارت حالة من الغضب الجماهيرى بعد تقديم استقالته لادارة نادى الزمالك معلنا رحيله عن الفريق فى وقت صعب.
وقد ألحق نادي الشارقة الإماراتي هزيمة مذلة بنظيره نادي التعاون السعودي بفوزه عليه بستة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
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