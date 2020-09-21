تحيي المطربة الشابة أميرة رضا حفلًا كبيرًا بساقية الصاوى بمسرح ساحة الهناجر يوم الجمعة القادم 25 سبتمبر تحت إشراف قطاع الإنتاج الثقافى بعد غياب بسبب وجود المطربة أميرة رضا ضمن أبطال مسرحية سينما مصر التى تعرض بمسرح مركز الإبداع للمخرج الكبير خالد جلال. وتغنى أميرة رضا بالحفل باقة من أهم الأغانى المتنوعة على رأسهم غناء لمطربى الزمن الجميل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم وفيروز. كما يتضمن برنامج الحفل غناء أغانى التسعينات الجميله كما تغنى المطربه أميره رضا أغانى مبهجه لتعطى الطاقة الإيجابية للجمهور كعادتها. كما تغنى أميرة رضا بعض الأغانى باللغة الإنجليزية والفرنسية، كما تلتقى أميره رضا بالجمهور مرة ثانية ضمن دورها فى مسرحية سينما مصر بمسرح ساحة الهناجر إخراج المخرج الكبير خالد جلال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أميرة رضا تحيى حفلًا على مسرح ساحة الهناجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.