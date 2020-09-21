فيديو أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد سخريته منه في أحدث أغانيه

أحمد الفيشاوي رد على الأغنية الجديدة التي يستعد محمد رمضان لطرحها خلال الفترة القادمة والتي أطلق رمضان الفيديو الدعائي لها خلال الساعات الماضية ويهاجم فيها أحمد الفيشاوي بسبب أغنيته الجديدة "نمبر تو".

أحمد الفيشاوي يرد على محمد رمضان بعد هجومه الأخير عليه

أحمد الفيشاوي في رسالة صوتية لبرنامج "ET بالعربي" كشف عن رأيه في الفيديو الدعائي لأغنية "الدبابة" التي يستعد محمد رمضان لطرحها قريبا والتي سخر فيها من الفنان أحمد الفيشاوي، وقال: "مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة"، الفنان أحمد الفيشاوي أكد أنه لن يقبل اعتذار محمد رمضان وكلمات الأغنية الجديدة التي يستعد لاطلاقها وأنه لا يزال يستعد لتسجيل أغنية "نمبر تو" فقال: "تعليقي على الموضوع ده وأنا أتحدث من داخل الاستديو استعدادا لتسجيل أغنية (نمبر تو)، اقول للأستاذ محمد رمضان أنني لن أقبل اعتذارك".

A post shared by (@etbilarabi) on Sep 21, 2020 at 9:49am PDT Advertisements

محمد رمضان يستعد لطرح أغنية جديدة ردا على أغنية أحمد الفيشاوي

محمد رمضان قد نشر عبر حسابه على "فيس بوك" فيديو دعائي لأغنية "الدبابة" أحدث الأغاني التي يستعد لإطلاقها والتي تقول كلماتها: "عملت بيكم شو، أسيبكم لا نو، رقم وأحد مش تو، متخصنيش ظروفك، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة"، في إشارة من محمد رمضان لأحمد الفيشاوي واستعداد الأخير لمنافسته، وقد حقق الفيديو الدعائي الذي نشره محمد رمضان بعد أقل من ساعتين أكثر من 250 ألف مشاهدة.

تصريحات متبادلة بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان بسبب أغنية "نمبر تو"

محمد رمضان خلال الأيام الماضية قد كشف عن رأيه في الأغنية الجديدة التي يستعد لها الفنان أحمد الفيشاوي والتي تحمل عنوان "نمبر تو" والتي اعتبرها سخرية من أغنية محمد رمضان الشهيرة "نمبر وان" حيث أوضح محمد رمضان في تصريحاته لبرنامج "ذا نسايدر بالعربي":"مفيش حد يقدر يتريق لأن نمبر وان حلم لكل شخص في الحياة ولكل انسان في كل مجال في العالم".

محمد رمضان علق كذلك بسخرية على أغنية أحمد الفيشاوي الجديدة، ووجه إليه رسالة قائلاً:"ربنا يوفقك ونمبر 2 تبقى نمبر 2، وتنجح وتبقى شيء عظيم"، النجم المصري أحمد الفيشاوي قد كشف خلال الأسابيع الماضية عن نيته للعودة من جديد لغناء الراب بعد فترة من الانقطاع الطويل، وقد نشر الفيشاوي فيديو من داخل الاستديو أثناء تحضيره لأغنية "نمبر تو"، كما رد أحمد الفيشاوي على تصريحات محمد رمضان حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور جديدة أثناء التحضير لأغنية "نمبر تو" والتي علق عليها قائلا: "نمبر 2 في الملعب انا سانتر يو".