نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..وفاة الفنان مايكل لونسديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى منذ قليل الفنان الفرنسي مايكل لونسديل، وذلك عن عمر ناهز الـ89 عاما وذلك أثناء تواجده في باريس.

شارك الفنان مايكل لونسديل في عدد من الأفلام منها سلسلة أفلام "جيمس بوند" وفيلم "Moonraker".

وقدم "لونسديل" أيضا فيلم "The Day of the Jackal" الذي ترشح من خلاله لجوائز بافتا الريطانية.