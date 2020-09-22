بمناسبة اليوم الوطنى السعودى| ماجد المهندس يطرح "الحكم لله ثم لآل سعود"

طرح الفنان ماجد المهندس أغنيته الجديدة "الحكم لله ثم لآل سعود" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان العراقي ماجد المهندس، 29 مليونًا و518 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري» لـ ماجد المهندس، أدَّاها بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

واحتلت أغنية «مو ضروري» لـ ماجد المهندس، ترتيب أغاني ألبومه الجديد «شهد الحروف»، الذي طرح منه كليب «يالي أحبك موت»، من كلمات: الأمير فهد بن خالد، وألحان: الموسيقار طلال، وتوزيع: زيد عادل.