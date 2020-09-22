نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن،​ عن انزعاجها بما يحدث من أحداث مؤسفة في لبنان، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعلقت عبر تغريدة بتويتر قائلة: "حروب سياسية.. حروب اقتصادية.. جرائم... حرايق.. فيضانات.. كورونا.. اهمال.. فساد.. تعبنا". على صعيد آخر عايدت ماغي بو غصن مؤخرا زميلتها الممثلة لورين قديح بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها كتبت لها : لوري الحلوة المهضومة والمحبة عقبال المية سنة صحة وسعادة وتحققي كل شي بتتمني.. بحبك".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.