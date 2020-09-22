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ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن،​ عن انزعاجها بما يحدث من أحداث مؤسفة في لبنان، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت عبر تغريدة بتويتر قائلة: "حروب سياسية.. حروب اقتصادية.. جرائم... حرايق.. فيضانات.. .. اهمال.. فساد.. تعبنا".

على صعيد آخر عايدت ماغي بو غصن مؤخرا زميلتها الممثلة لورين قديح بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها كتبت لها : لوري الحلوة المهضومة والمحبة عقبال المية سنة صحة وسعادة وتحققي كل شي بتتمني.. بحبك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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