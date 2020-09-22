كريم أبوزيد يكشف سر ابتعاده عن الغناء 10 سنوات على راديو 9090

من السادسة إلى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء؛ يحل الفنان كريم أبوزيد، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك" على أثير "9090".
كريم يكشف سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات .. ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب .. وكيف اختلف سوق الغناء حاليا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.
كما يكشف كريم أيضا عن خطته فى المرحلة المقبلة وأنه سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه... وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لالبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع مايحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.
ويتحدث أيضا عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا .. كانت ستحقق ملايين المشاهدات ، وهذا مايريد تحقيقه في البوم "فكك من الناس" .
ويتحدث أيضا عن السوشيال ميديا، ورايه فيها كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.
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