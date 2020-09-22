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كريم أبوزيد يكشف سر ابتعاده عن الغناء 10 سنوات على راديو 9090

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من السادسة إلى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء؛ يحل الفنان كريم أبوزيد، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك" على أثير "9090".  

كريم يكشف سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات .. ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب .. وكيف اختلف  سوق الغناء حاليا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.

كما يكشف كريم أيضا عن خطته فى المرحلة المقبلة وأنه  سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه... وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لالبومه الجديد، وأنه كان  يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع مايحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل. 

ويتحدث أيضا عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت  مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا .. كانت ستحقق ملايين المشاهدات ، وهذا مايريد  تحقيقه في البوم "فكك من الناس" .

ويتحدث أيضا عن  السوشيال ميديا،  ورايه فيها كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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