نجلاء بدر تنشر فيديو نادر لها وهي طفلة مع سمير غانم.. والجمهور يعلق

تحرص الفنانة نجلاء بدر، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها وهى طفلة مع النجم سمير غانم.

وظهرت في الفيديو وهي تغنى وترقص، كما علقت على الفيديو قائلة: "دي أنا".