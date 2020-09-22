في ذكرى رحيل يوسف عيد.. شاهد آخر ظهور لـ البرنس الأعظم

حصل يوسف عيد على الثانوية الأزهرية واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية الصغيرة التي لا تتعدى مشاهد معدودة في الأعمال الفنية منها أفلام "الناظر" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"التجربة الدنماركية" كما تألق في العديد من المسلسلات مثل "تامر وشوقية" و"لحظات حرجة".
وكان آخر ظهور لـ يوسف عيد، قبل وفاته بأشهر قليل، مع المخرج عمرو سلامة، إذ نشر الأخير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك" صورة بطريقة "السيلفى" جمعته مع «عيد»، وعلق: «مع البرنس الأعظم يوسف عيد».
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