بهذه الصورة.. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات طفولتها

استعادت الفنانة لقاء الخميسي ذكريات طفولتها ، حيث شاركت لقاء جمهورها صورة لها وهي طفلة لا تتعدي الثانية من عمرها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت لقاء علي الصورة قائلة: "في يوم من الأيام كنت أميرة صغيرة".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني.