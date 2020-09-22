بهذه الصورة.. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات طفولتها

وعلقت لقاء علي الصورة قائلة: "في يوم من الأيام كنت أميرة صغيرة".
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني.
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