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أشرف عبد الباقي يكشف كيفية قضائه فترة "كورونا"

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كشف الفنان أشرف عبد الباقي، كيفية قضائه فترة الحجر المنزلي بسبب أزمة "فيروس" " المستجد التي تعرضت لها مصر ودول العالم.


وقال خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس إنه كان يبحث عن أي شيء يشغل به وقته خلال الحجر الصحي.

وأشار إلى أن لديه ورشة نجارة صغيرة فى بيته بدأ يعمل بها مجددًا ويحضر فروع الأشجار ويصنفرها ويصنع بعض الأشياء فى تلك الورشة ويحاول جاهدا أن يكون مشغولا دائما.

وأضاف: "أنا طيلة حياتي أحب الشقى وأحب العمل الشاق، كما أننى استثمرت تلك الفترة أيضا فى تحويل حوض صغير كان مزروع ورد لزراعة حبوب الطماطم والفلفل والباذنجان ولم أجن فى النهاية سوى ثلاثة باذنجانات".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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