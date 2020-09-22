في ذكرى وفاة فردوس محمد.. عاشت يتيمة وماتت بالسرطان

يوافق اليوم الثلاثاء، 22 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة فردوس محمد، التى ولدت في 13 يوليو عام 1906، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1961، عن عمر يناهز الـ 55 عاما.
وتعد فردوس محمد، واحدة من أهم الفنانات اللاتى قدمن دور الأم فى السينما المصرية، بل أصبحت نموذجا للحماة الطيبة فى أذهان المصريين، نظرًا لطبيعة الأدوار التي كانت تقوم بها.
ولدت الفنانة فردوس في عام 1906، ونشأت بعد ذلك يتيمة الأبوين، حيث تولت أسرة قريبة منها تربيتها وتعليمها في إحدى المدارس الأجنبية إلى أن استطاعت القراءة والكتابة واتقان اللغة الانجليزية.
بداياتها كانت من خلال خشبة المسرح، ولكن شهرتها وانتشارها تحققت من خلال الشاشة الذهبية.
ولقبت الفنانة فردوس محمد بأم السينما المصرية والتي يوافق اليوم الذكري الـ56 لرحيلها.
توفيت فردوس محمد، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الدم في 22 سبتمبر 1961.
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