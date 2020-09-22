نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي يروي تفاصيل يوم وفاة علاء ولي الدين.. وكيف استقبل صدمة رحيله؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنان أشرف عبد الباقي، عن اليوم الذي توفي في الفنان الراحل علاء ولي الدين، الذي كان تجمعه به صداقة قوية.

وقال عبد الباقي، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس " مازلت أتذكر تفاصيل يوم وفاة علاء ولى الدين، فكان فى أول أيام عيد الأضحى أعتدنا أن نقوم بذبح الأضحية والمعايدة على بعضنا البعض في مثل هذا اليوم كل عام".