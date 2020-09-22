نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يتغزل فى هنا الزاهد.. فماذا قال؟ في المقال التالي
وعبر أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "أقوال مأثورة أنا بحب هنا الزاهد جدا".
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى
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