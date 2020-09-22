أبرز أغاني اليوم الوطني السعودي 90..قصي وعبد العزيز الشريف وريم عبد الله يطرحون "سيفين ونخلة"

تسابق نجوم الغناء العرب في طرح أعمالهم الغنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، ومنهم الفنان راشد الماجد وماجد المهندس وقصي ويارا وعبد العزيز الشريف وغيرهم من الفنانين.

يارا وراشد الماجد وماجد المهندس يحتفلون باليوم الوطني السعودي

وطرح الفنان راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان "هب الغلا" وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي 90، وهي من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبد العزيز المعنى، وتوزيع زيد نديم، ومكساج و ماستر جاسم محمد، وتوزيع شركة روتانا.

أما الفنان ماجد المهندس فطرح أغنية خاصة بعنوان "الحكم لله ثم لـ آل سعود"، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، وهي من كلمات سمو الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، والحان مشعل المالكي، وتوزيع نواف كمال، ومكساج وماستر جاسم محمد، وطرح أيضاً أغنية أخرى بعنوان "حبيبتي" من كلمات فهد المساعد وألحان ماجد المهندس وتوزيع سيروس.

أغاني النجوم في اليوم الوطني السعودي

وشوقت الفنانة يارا الجمهور لأغنيته الجديدة والخاصة باليوم الوطني السعودي 90، ونشرت فيديو من الاستديو أثناء تسجيلها لأغنية "صوت الوطن" وهي من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، ونشرت مقطعاً منها قبل طرحها على يوتيوب خلال الساعات المقبلة، وعلقت قائلة:" اليوم التسجيل بالإستديو غير، أغنية انتظروها قريباً جداً خاصّة بالعيد الوطني السّعودي، رح تحبّوها كتير، كلمات سموّ الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان ابراهيم الغانم، وتوزيع عباس صبّاح".

Advertisements

"سيفين ونخلة" أغنية خاصة باليوم الوطني السعودي

وطرح أيضاً النجوم الشباب أغنية خاصة باليوم الوطني السعودي بعنوان "سيفين ونخلة"، وطرحت كفيديو كليب على يوتيوب بمشاركة قصي وريم عبد الله وعبد العزيز الشريف وعماراب وشبح بيشة، ولاقت الأغنية تفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين بعد طرحها على يوتيوب.

وتتواصل احتفالات النجوم في اليوم الوطني السعودي 90 بعدة حفلات في المملكة هذا الاسبوع، وأبرزهم الفنانة أحلام التي تحيي حفلها غداً على مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وكذلك الفنانة داليا مبارك في حفل مع الفنان عبادي الجوهر في يوم 23 سبتمبر الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومحمد حماقي في جدة بحفل يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويحيي الفنان عمرو دياب حفله في جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في يوم 26 سبتمبر، وتحيي الفنانة أنغام حفلها في يوم 24 من الشهر الجاري مع الفنان تامر عاشور.