فيديو أشرف عبد الباقي يكشف أسرار مؤثرة جديدة عن رحيل علاء ولي الدين في "صاحبة السعادة"

أشرف عبد الباقي حل ضيفاً على حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، وتحدث في اللقاء عن بداياته الفنية ومشاريعه المسرحية الجديدة بالإضافة إلى ذكرياته مع صديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين.

أشرف عبد الباقي في برنامج "صاحبة السعادة"

وتذكر أشرف عبد الباقي في البرنامج بداياته الفنية وأبرز محطات مسيرته الفنية، وقال إنه عمل بالمسرح منذ طفولته وأثناء دراسته، قبل أن ينطلق في مسيرته بالسينما، وتذكر لقائه الأول مع الفنان عادل إمام في فيلم "الإرهاب والكباب"، وقال إنه كان يعمل في الديكور والأعمال اليدوية والخشبية وكان يمتلك ورشة للحديد قبل احترافه الفن ولا يزال يمارس هذه الهواية إلى الآن في منزله.

أشرف عبد الباقي يكشف كواليس "راجل ست وستات"

وقال أشرف عبد الباقي إنه يبحث دائماً عن الجديد في مسيرته الفنية، لذلك قدم مسلسل "راجل وست ستات" لكونه لأول مرة يقدم مثل هذا النوع من المسلسلات في مصر، ولم يكن يتوقع النجاح الكبير للمسلسل في الجزء الأول، مما جعلهم يستكملون العمل ويقدمون 10 أجزاء منه، والتي ارتبط بها الجمهور المصري، وأضاف إنه فعل نفس الأمر مع أعماله المسرحية بتقديمه طريقة جديدة من خلال "مسرح مصر"، ويجهز أيضاً لطريقة جديدة أخرى في مسرحيته المقبلة التي سيكشف عنها للجمهور والتي تمزج بين مسلسلات السيت كوم والمسرح.

أشرف عبد الباقي يتذكر صديقه الراحل علاء ولي الدين

وتذكر الفنان أشرف عبد الباقي في البرنامج صديقه الراحل الفنان علاء ولي الدين، وقال إن الأخير كان السبب في لم شمل زملائه مثل محمد هنيدي وأحمد آدم وغيرهم، لأنه كان حريص دائماً على الاتصال بهم ولقائهم، ويعتبره من أقرب أصدقائه، وقال إنه كان متواجداً مع علاء ولي الدين لحظة وفاته بعدما صاحبه للمستشفى، وأضاف إنه عاش تفاصيل وفاة علاء ولي الدين المفجعة بالكامل.

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وأضاف إنه وقع على عاتقه مسئولية في ذلك الوقت أن يبلغ الجميع بوفاة علاء ولي الدين، وقال إنه عمل معه في معظم الأعمال السينمائية في ذلك الوقت مثل مسرحية "لما بابا ينام" و فيلم "آيس كريم في جليم" و "الإرهاب والكباب" وفوازير "أبيض وأسود"، وقال أشرف عبد الباقي إنه عاش تجربة صعبة في تلك الفترة بوفاة والده وصديقه مجدي كامل ومن بعدهم علاء ولي الدين، وكشف عن تجاوزه لمرحلة الحزن بتعاقده على أعمال كثيرة في تلك الفترة لكي يتغلب على الحزن وقدم وقتها مسلسل "حكايات زوج معاصر" وفيلم "حب البنات" من أجل التغلب على حزنه فقط.