فيديو وصور حسين الجسمي يتألق في حفله بكروز السعودية في اليوم الوطني 90

حسين الجسمي شارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90 اليوم، من خلال حفله في كروز السعودية، واحتفل بطريقته باليوم الوطني ونشر عدة صور وفيديوهات من حفله في السعودية.

حسين الجسمي يشعل حفل كروز السعودية

وتغزل حسين الجسمي بأجواء حفل كروز السعودية والذي أقامه على شاطئ الرأس الأبيض على البحر الأحمر ضمن حفلات كروز السعودية، ونشر الجسمي فيديو لأبرز لحظات الحفل والأجواء المصاحبة له وعلق قائلاً:" أجواء شاطئية رائعة رسمنا بها مع جمهورنا السعودي الحبيب فرحة وطن واحد ونبض واحد.. اليوم الوطني السعودي90".

حسين الجسمي يتألق في حفل كروز السعودية

وتألق حسين الجسمي في الحفل وقدم مجموعة من أبرز أغانيه وأحدثها أغنية "بالبنط العريض" وغيرها، ونشر عدة صور له من الحفل، والذي يعتبر أول حفل جماهيري له في الصيف وأعلن عنه منذ أيام قائلاً:" فرحتنا فرحة وطن واحد.. سنبحر معاً بإذن الله بكل محبة وشوق لنحتفل وتغني فخراً.. اليوم الوطني السعودي 90".

وحقق حسين الجسمي في الفترة الأخيرة نجاح كبير من خلال أغنيته البارزة "بالبنط العريض"، والتي تعتبر أشهر الأعمال الغنائية في موسم الصيف بسبب الانتشار الكبير لها وتصدرها لقائمة الأغاني الأكثر استماعاً على يوتيوب، وحققت أكثر من 120 مليون بعد طرحها في الفترة الأخيرة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي وتوزيع توما.

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حفلات اليوم الوطني السعودي 90

وشارك حسين الجسمي في حفلات كروز السعودية مع عدد من النجوم الذين أحيوا حفلاتهم في الفترة الأخيرة في كروز السعودية مثل الفنان عمرو دياب وماجد المهندس، ويشارك عدد من نجوم الغناء في السعودية والعرب في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90 هذا الأسبوع بعدة حفلات غنائية في عدة مدن سعودية مثل الفنانين عبد الله الرويشد ونبيل شعيل ومطرف المطرف.

وتضم حفلات اليوم الوطني عدد من نجوم الغناء العرب أبرزهم الفنانة أحلام التي تحيي حفلها في 22 من الشهر الجاري على مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الفنانة داليا مبارك في حفل مع الفنان عبادي الجوهر في يوم 23 سبتمبر الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية، و محمد حماقي في جدة بحفل يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويحيي الفنان عمرو دياب حفله في جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في يوم 26 سبتمبر، وتحيي الفنانة أنغام حفلها في يوم 24 من الشهر الجاري مع الفنان تامر عاشور.