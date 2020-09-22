أول ظهور لديانا كرزون وزوجها من شهر العسل (صورة)

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون الصور الأولى لها برفقة زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري من شهر العسل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات (إنستجرام) من خلال خاصية الإستوري.

وظهرت ديانا كرزون في الصور برفقة زوجها أثناء تناولهما وجبة الإفطار في أحد الفنادق بقرية وادي رام الصحراوية في الأردن .

حيث لم يتمكنا من السفر إلى الخارج وفضلوا قضاء شهر العسل في الأردن بسبب إجراءات السلامة العامة المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا).

يذكر أن ديانا كرزون كانت قد احتفلت بزواجها من معاذ العمري يوم الإثنين الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .