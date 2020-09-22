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في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه وأحفاده

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يحتفل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، الفنان القدير أسامة عباس، بعيد ميلاده الـ 81، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1939، وتخرج من كلية الحقوق عام 1961. 
تخرج الفنان أسامة عباس، من كلية الحقوق عام 1961 وطبقا لتوزيع القوي العاملة تم توزيعه في إحدي شركات لبيع الأجهزة الكهربائية، ومع مرور الوقت تدرج في السلم الوظيفي ليصبح مديرا عاما لهذه الشركة.
انتشر وخرج أسامة عباس، من حيز الأعمال الدرامية إلى آفاق أوسع وأرحب، حيث اشترك في عدد من الأعمال السينمائية منها الواد محروس بتاع الوزير، سنة أولي نصب، سيقان في الوحل.

تزوج أسامة عباس، من جارته «نانيس» وأثمرت تلك الزيجة عن 3 أبناء هم: (أحمد ومحمد ورانيا)، ويعمل نجله "محمد" مديرًا لإحدى الشركات، بينما ابنته «رانيا» متزوجة من رجل أعمال، كما أن لديه 6 أحفاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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