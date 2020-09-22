أنت بدون الزمالك ملكش قيمة.. خالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون

وكتب خالد بيومي، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "كارتيرون تولى التعاون وهو في المركز الاول، نزل بيهم للمركز الاخير، والخروج من البطولة.. وحتي الان خسران بستة اهداف من الشارقة .. الحقيقة أنت بدون الزمالك ليست لك قيمه".
وأعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع كارتيرون بعد ساعات من رحيله عن جدران القلعة البيضاء.
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