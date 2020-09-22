الارشيف / فن ومشاهير

معلومات لا تعرفها عن يوسف عيد في ذكرى وفاته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يوافق اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان يوسف عيد، الذي يعد واحد من أشهر صناع الكوميديا، ولد في 15 نوفمبر عام 1948، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 66 عامًا، وعلى الرغم من صغر الأدوار التي قدمها؛ إلا أنه ترك علامة في قلوبنا.

كان يوسف عيد يتميز بالأداء الكوميدي وبأسلوبه الخاص حيث ميزته نظارته الطبية وطلته ليدخل لقلوب المشاهدين ومع هذا التميز والتفرد لم ينل ما يستحق من التقدير والشهرة التي حظي بها أبناء جيله. 

مثل مع كل نجوم الصف الأول علي اختلاف الأجيال بداية من الزعيم عادل إمام مرورا بـ محمد صبحي ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي وصولا لـ أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، ومع هذا التواجد المضيئ لم ينل ما تستحقه موهبته بل كان يراه المنتجون ممثلا ذا طموح محدود يقنع بأي مساحة من الأدوار حتي أنه ظل طوال مشوار 40 سنة ينتظر وسط المجاميع آخر اليوم ليتقاضي أجره عن أفلامه بـ"اليومية" وليس بحجم الدور حال غيره من زملائه. 

حدثت له مواقف مع الفنان الراحل أحمد زكي أثناء تنفيذ مشهد في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" علي كورنيش النيل الذي جمعه بالراحل؛ تأخر في الرد علي كلام "عيد" بل وتوقف تماما، وفسر أحمد زكي ما حدث؛ بأن طريقة أداء يوسف عيد الخلابة المباغتة، أخذته بعيدا عن التركيز؛ ما جعله مشاهدا متفرجا، بدلا من أن يكون مشاركا في المشهد، وأكد "زكي" أن يوسف عيد يمتلك طاقة فنية هائلة، فاجأته بشحنات انفعالية متغيرة متوالية، انفجرت في وجهه. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر معلومات لا تعرفها عن يوسف عيد في ذكرى وفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا