أخبار الفن| سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. لماذا ترك عريس نشوى مصطفى لها 3 ساعات ليلة الزفاف

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كَرَّم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان " أحمد حلمى "، مساء أمس الاثنين، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية .

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن موقف محرج تعرضت له في حفل زفافها منذ 27 عاما حيث تأخر زوجها عليها مدة 3 ساعات كاملة بسبب مباراة لنادى الزمالك.

أثارت الفنانة سيرين عبد النور حالة من الجدل الواسع بسبب بعض مشاهدها فى مسلسل "دانتيل" والذي تخلله عدد من القبلات مع بطل العمل.