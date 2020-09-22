في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

فن وثقافة الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:30 صـ بتوقيت القاهرة الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020

دوت الخليج

يحتفل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، الفنان القدير أسامة عباس، بعيد ميلاده الـ 81، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1939، وتخرج من كلية الحقوق عام 1961. وتعرض الفنان أسامة عباس، إلى العديد من الشائعات كان أبرزها، شائعة خطوبته من السيدة سوزان مبارك، حرم رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك، إذ انتشرت تلك الشائعة؛ بعد اندلاع أحداث 25 يناير 2011. واستمرت تلك الشائعة في التداول دون نفي أو إثبات، حتى عام 2016، إذ أكد أسامة عباس، أنه لا صحة لما أُشيع حول أن الرئيس الأسبق حسني مبارك خطف منه خطيبته سوزان مبارك. وأضاف «عباس»، خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي: «زوجتي كانت جاره لي، وتزوجتها عن حب، وتفرغت لتربية الأولاد؛ مما ساعدني على الالتزام في العمل بشركة النصر صباحا، وفي المساء بالمسرح».