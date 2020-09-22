لاشانا لينش تحتفل بطرح نسخة هاتف خاصة لجيمس بوند

أحمد جمال أحمد

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ظهرت النجمة لاشانا لينش في لقطات ترويجية جديدة، روجته خلالها لهاتف ذكي، طرح خصيصا للاحتفال بالجزء الجديد من افلام جيمس بوند.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات ترويجية ظهرت بها لاشانا مع الهاتف الذي يحمل عنوان 007، واشارت لأن الهاتف قد يستخدمه النجم دانيال كريج ضمن احداث الفيلم المرتقب.

ويعود النجم دانيال كريج لتجسيد شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند في الجزء الأحدث من سلسلة أفلامه.



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