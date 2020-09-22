جينفر لوبيز تفاجئ متابعيها بأغنية جديدة مع "مالوما"

أحمد جمال أحمد

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تستعد النجمة الكبيرة جينفر لوبيز لطرح أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، يشاركها بها الغناء مغني الراب الكولومبي مالوما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات ترويجية، قامت جينفر بنشرها للأغنية قبل طرحها رسميا عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وتبلغ النجمة جينفر لوبيز حاليا من العمر 51 عام، في حين يبلغ المغني الكولومبي 26 عام.



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