أحمد جمال أحمد

Advertisements

وفقا لتقرير نشرته مجلة tmz، يعمل النجم كاني ويست حاليا على جمع توقيعات من عدد من الولايات حتى يمنح ترشحه للرئاسة الصبغة القانونية.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان كاني يسعى لجمع توقيعات من 15 ولاية امريكية مختلفة، وانفق في سبيل ذلك حتى الان ما يتخطى الثلاث ملايين دولار.

وكان قد اعلن كاني ويست عن نيته للترشح للرئاس الامريكية في مؤتمر صحفي مثير للجدل.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كاني ويست ينفق 3 ملايين دولار لجمع توقيعات ترشحه للرئاسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.