ابهيشك باتشان يستكمل تصوير Big Bull

اعلن النجم ابهيشك باتشان عن عودته لتصوير مشاهد فيلمه المرتقب، بيج بول، الذي كان قد توقف تصويره بسبب اصابة ابهيشك بفيروس كورونا.

وذلك وفقا لموقع انديا توداي، الذي افاد بان عودة تصوير الفيلم تجري الان بأحد المدن الهندية، وهو من انتاج اجاي ديفجان واناند بانديت.

وكان قعد اعلن ابهيشك باتشان عن اصابته واسرته بفيروس كورونا، وشمل ذلك ابنته وزوجته ووالده النجم اميتاب باتشان.



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