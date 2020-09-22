فيلم The Kargil Girl امام القضاء الهندي لهذا السبب

أحمد جمال أحمد

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يواجه صناع فيلم The Kargil Girl اتهامات بتشويه صورة سلاح الطيران الهندي، لما قدمه من احداث مثيرة للجدل وغير واقعية.

وقال موقع انديا توداي، ان الطيارة الهندية التي استوحت احداثه من قصة حياتها، تخضع حاليا للمحاكمة، بعد اتهامها وصناع الفيلم بتشويه صورة سلاح الطيران الهندي.

وكانت قد اصدرت المحكمة العليا بالهند قرار بوقف طرح الفيلم في صالات العرض.



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