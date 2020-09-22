و َقال عبد الباقي "خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، أن الفيلم كان أول تجربة له في عالم التمثيل ، ومن شدة فرحتة وتحمسه، لم يكتفي بحفظ دوره فقط، بينما حفظ سيناريو الفيلم كاملا.
وأشار أن أول مشهد له في الفيلم كان مع عادل أدهم، إلي أن حدث تأخير في بدء التصوير، مما سبب انزعاج وغضب لعادل أدهم ولم يصور حينها، فشعر أشرف عبد الباقي بالخوف، موضحاً بإنه ووقتها صور ذلك المشهد دون وجود عادل أدهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل أول فيلم له مع عادل أدهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.