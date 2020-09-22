أشرف عبد الباقي : في بداية مشواري كنت بصرف على شغلي بالمسرح

وقال عبد الباقي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس "أنه بدأ أصبح يمارس المسرح عندما كان في الصف الأول الثانوي، لافتة إلى أن شارك في عدة أحزاب من ضمنهم الحزب الوطني رغم انه لا ينتمي لهما ولكن لأنهم كانوا يوفروا لنا خشبة مسرح.
وأضاف" أتذكر أن من أهم المسرحيات التي قدمتها في تلك المرحلة كانت، “مأساة الحلاج” وكنت وقتها في الصف الثالث الثانوي، ولعبت فيها دور الحلاج وحصلت على جائزة بهذا الدور".
وتابع عبد الباقي "كنا في البداية عملنا في المسرح ننفق من جيوبنا لإنتاج العروض، حيث كنا نحن من نقوم بعمل ديكور العرض والموسيقى ونأجر الملابس، ولكننا فى النهاية كنا نستمتع جدًا، وفي ذلك الوقت كان لدى ورشة حديد وألومنيوم ومعرض ديكور وعملي هو الذي كان يساعدني في الإنفاق على العروض، وبالمناسبة أنا أعمل منذ كنت في الصف السادس الابتدائي، وعندما وصلت لمرحلة الثانوي كان لدى ورشتى الخاصة وفي مرحلة الجامعة كان لدي معرض ديكور فأنا أحب العمل ".
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