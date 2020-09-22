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حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ90 على شاطىء الرأس الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - على شاطىء الرأس الأبيض بمدينة ينبع ، ووسط أجواء البحر والشاطىء الرملي الجميلة، رسم سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" المحبة والفرح والسعادة مع الجمهور السعودي محتفلاً باليوم الوطني للسعودية الـ90، مؤكداً أن الفرحة اليوم بهذه المناسبة "فرحة وطن واحد"، متنقلاً برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أجمل أغنياته من بينهم أغنية "بالبنط العريض" التي طالبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل وقام بتلبية طلبهم وقدمها أكثر من ثلاث مرات وسط تفاعل منقطع النظير من جمهور السفينة السياحية "الكروز" العملاقة على شواطىء البحر الأحمر.


وعبّر الجسمي خلال الحفل الساحلي عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري باحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، وقال: "فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معاً بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخراً بالسعودية الحبيبة"، شاكراً على حسن وحفاوة الإستقبال والإهتمام بنجاح الحفل والتنظيم.


وجاء الحفل الغنائي الرائع وسط إجراءات إحترازية عالية من فيروس من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة وتحت تنظيم شركة روتانا الذين إهتموا بكل تفاصيل إنجاح الحفل بالشكل الراقي والإحترافي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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