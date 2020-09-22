وفاة الممثل الكوميدى الفرنسى مايكل لونسديل عن عمر ناهز 89 عامًا

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الكوميدي مايكل لونسديل عن عمر ناهز 89 عامًا، بمنزله في العاصمة الفرنسية "باريس"، أعلنت شبكة يورونيوز الإخبارية اليوم أن مايكل لونسديل قضى 60 عامًا في عالم السينما، وقدم أكثر من 200 شخصية في السينما والمسرح والتلفزيون.
ولد الفنان الراحل مايكل لونسديل من أم فرنسية في باريس يوم 24 مايو 1931، وكان يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، ونشأ في بريطانيا ثم انتقل للمغرب.
ثم عاد بعد ذلك إلى باريس عام 1947 دون أن يحصل على شهادة دراسات أو بكالوريوس، ثم دخل بعد ذلك عالم الفن وعمل بشكل خاص مع الفنانة دلفين سيريج و المخرج صمويل بيكيت، ومن أشهر أفلاما 'جيمس بوند"، "مون ريكر"، "ذا داي اوف ذا جاكيل" الذي رشحه لجوائز "بافتا" البريطانية.
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