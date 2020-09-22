في عيد ميلاد ريهام حجاج.. تعرف على عمرها الحقيقي وأول أعمالها الفنية

تحتفل اليوم الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها 34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.



ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.



كان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".

