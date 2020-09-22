نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب السبورة والكامة.. أسما شريف منير تحتفل بدخول ابنتها المدرسة في المقال التالي
وقامت بنشر صور ابنتها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقا على الصورة قائلة "لة :" اول يوم مدرسة، نور عيني و حياتي، يا رب اشوفك في الجامعة يا رب..
وأضافت "اللهم إنّك وهبت لي (لارا) من غير حول مني ولا قوة، فاحفظها بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظها من أي مكروه يصيبها ومن كل شر وضرر، اللهم احفظها من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيها، اللهم أجرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا. امين امين امين ".
وظهرت في الصورة ابنة أسما شريف منير وهي مرتدية الزى الرسمى للمدرسة، وتمسك بيدها سبورة، ترتدي الكامة من أجل الحفظ عليها من فيروس كورونا المنتشر في العالم.
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