ونشر علي رشاد، مدير اعمال مصطفى قمر صور من عيد الميلاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "كل سنة وأنت طيب يا درش وعقبال كل حاجة حلوة وكل حاجة بتتمناها تتحققلك وأنت في أحسن صحة ورضا من الله".
يشار إلي أن أخر أعمال مصطفى قمر، الألبوم "لمن يهمه الأمر" منذ عدة أشهر عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتعاون من خلاله مع أكبر الشعراء والملحنين في مصر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصطفي قمر يحتفل بعيد ميلاده ال 53 ومدير أعماله يهنئه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.