الموت يُفجع الفنان محمود حميدة

رحل عن عالمنا صباح اليوم، المهندس فايز حميدة، شقيق الفنان محمود حميدة، وأعلن عن ذلك الخبر صديق العائلة حسام عبد الله، العائلة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كتب حسام عبد الله منشورًا قال فيه:"توفى إلى رحمة الله تعالى المهندس فايز حميدة الأخ الأصغر لأصدقائي الأعزاء الفنان محمود حميده و الأستاذ محمد حميدة و إخوتى الغاليين خالد حميدة، وعمرو حميدة".
وأضاف قائلاً:"نسأل الله له الرحمة و المغفرة و أن يدخله الجنة دون حساب و لا سابقة عذاب، الدفنة في البلد في قرية تبع بني سويف و العزاء عند المقابر"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
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