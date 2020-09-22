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صباح السعادة لقلوبكم.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس

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شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة له.

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وعلق أحمد فلوكس قائلًا: "هناك أشياء فى حياتنا ‏أكبر من كلمة شكرًا‏ وأشياء لا تصلحها كلمة آاسف ‏دائمًا هناك اللحظة التى لا تنسى ‏والكذبة التى لا تُغفُر والجرح الذى لا تبرؤه الأيام قلوبُنا كبيرة ولكن لا تستهينُوا بحجمِ أخطائِكم فالبحرُ لا يحملُ السَّفينة إن ثُقبت صباح السعادة لقلوبكم".

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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