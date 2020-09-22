صباح السعادة لقلوبكم.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس

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وعلق أحمد فلوكس قائلًا: "هناك أشياء فى حياتنا أكبر من كلمة شكرًا وأشياء لا تصلحها كلمة آاسف دائمًا هناك اللحظة التى لا تنسى والكذبة التى لا تُغفُر والجرح الذى لا تبرؤه الأيام قلوبُنا كبيرة ولكن لا تستهينُوا بحجمِ أخطائِكم فالبحرُ لا يحملُ السَّفينة إن ثُقبت صباح السعادة لقلوبكم".
يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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