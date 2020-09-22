خاص:انطلاق تصوير مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب ورانيا فريد شوقي تنضم للأبطال

الفنان محمد رجب بدأ تصوير مسلسل "ضربة معلم" الذي من المتوقع أن ينطلق عرضه في عام 2021، ويعتبر العمل الجديد هو ثاني أعمال محمد رجب على التوالي بعيدا عن دراما رمضان بعدما حقق نجاحا كبيرا في مسلسله الأخير "الآخ الكبير"، والذي عرض في شهر يناير الماضي.

بداية تصوير مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب

أحمد عبد الفتاح مؤلف مسلسل "ضربة معلم" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن بداية أبطال المسلسل الجديد في تصويره قبل يومين على أن يستمر التصوير خلال الفترة القادمة، وأوضح مؤلف العمل أن الفنانة رانيا فريد شوقي قد انضمت بالفعل لقائمة الأبطال المشاركين فيه فقال أحمد عبد الفتاح: "الحمدلله بدأنا يوم الأحد 20 سبتمبر تصوير مسلسل (ضربة معلم) الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان محمد رجب كما انضمت لأبطال العمل الفنانة رانيا فريد شوقي".

مؤلف مسلسل "ضربة معلم" ينتهي من كتابة جزء كبير من حلقاته

أحمد عبد الفتاح أوضح كذلك أنه قد انتهى من كتابة جزء كبير من المسلسل الذي تصل حلقاته إلى 45 حلقة فقال: "بدأت في كتابة العمل منذ فترة، والحمدلله قطعت شوط طويل من الكتابة ونأمل أن انتهى من المسلسل في أقرب وقت"، أحمد عبد الفتاح قد أعلن أنه قام بتسليم أولى حلقات مسلسل "ضربة معلم" لصناع المسلسل الذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع المخرج إسماعيل فاروق، وقد تم الإعلان عن عدد من النجوم الذين سوف يشاركون في بطولة المسلسل الجديد ومنهم الفنانة إنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، وهبة مجدي، ومحسن منصور ، ومي سليم، بالإضافة للفنانة رانيا فريد شوقي.

Advertisements

"الأخ الكبير" مسلسل لمحمد رجب عرض خارج سباق رمضان

"الأخ الكبير" هو آخر الأعمال التي شارك في بطولتها الفنان محمد رجب وقد عرض في بداية عام 2020 وقد حقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه وحصد نسبة مشاهدة مرتفعة، وقد شارك في بطولته مجموعة ضخمة من النجوم منهم الفنانة أيتن عامر، ودينا فؤاد، وعبير صبري، ومحمد عز، وهبة مجدي، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

محمد رجب قد شارك خلال رمضان الماضي في مسلسل "الإختيار" حيث حل كضيف شرف وقدم شخصية ضابط، بينما كان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019 هو آخر أعمال محمد رجب التي شارك في بطولتها في دراما رمضان، وقد شاركه البطولة فيه كل من الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، ميرهان حسين، جيهان خليل، مريهان مجدي والعمل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.