ليلى علوي تخطف القلوب بصورة من طفولتها.. شاهد

شاركت الفنانة ليلي علوي في تحدى #childhood_photo_challenge من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام. وظهرت ليلي علوي فى التحدي بصور بعقدها الأول، وصورة أخرى بعمرها الحالي. يذكر أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 202‪0 وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.



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