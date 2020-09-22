شاهد.. وصلة رقص لأصالة وابنتها احتفالا بألبوم لا تستسلم

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو لأصالة وابنتها وهما يرقصان. وظهرت أصالة في مقطع الفيديووهى ترقص مع ابنتها شام الذهبي احتفالا بنجاح ألبوم لا تستسلم. وكان مصفف الشعر، جو رعد، قد كشف في تصريحات إعلامية، أن أصالة نصري أخبرته بالفعل بانفصال ابنتها شام الذهبي عن خطيبها طبيب الجلدية، معتز نصير، وذلك خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستسلم" في لبنان.

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