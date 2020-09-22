وفاة شقيق الفنان محمود حميدة

رحل اليوم الثلاثاء، عن عالمنا المهندس فايز حميدة شقيق الفنان محمود حميدة.

وكتبت إيمان حميدة ابنة الفنان محمود حميدة، على حسابها ب"فيسبوك قائلة: "لا إله إلا الله البقاء لله وحده فى ذمة الله عمى فايز حميدة الحبيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل في بنى سويف على أن تتلقى أسرته العزاء في المقابر.

وكان قد حرص الفنان محمود حميدة على الرد عن سر حبه إلى سيوة وأهلها، وكثرة زيارته لها، فقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فيه شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريبًا لايف".

وقال محمود حميدة أن سيوة منطقة نائية ومنعزلة وخدماتها ضعيفة في محافظة مرسى مطروح، ويهتم كثيرا بها وبأهلها، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من سكانها قائلا: "اعرف ناس كتير فيها وعلي رأي المثل ما خفي كان اعظم وأتمني إني أعرف كل الناس اللي في سيوة، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم.. بالإضافة إني شخص بميل الي الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".