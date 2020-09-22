مع دمية.. ندى بسيوني تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ندي بسيوني فى الصورة مع دمية بملابس نوبية، وعلقت على الصورة قائلة: " بنصبح عليكم". يذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف. العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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