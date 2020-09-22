نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يعد جمهوره بـ"قنبلة فنية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب رامي جمال، عن تحضيره لأغنية جديدة ستكون مفاجأة لجمهوره، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام". نشر رامي جمال، صورة جديدة له من داخل الإستديو، وعلق عليها قائلاً:"مع المبدعين سهم ونادر حمدي وأحمد المالكي، معانا بكلماته وروحه، ووعد بقنبلة فنية، إشراف اجتماعي فؤاد". وفي سياق آخر، تعاون رامي جمال مؤخرًا مع إليسا في ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، من خلال أغنية "على حس حكايتنا"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

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