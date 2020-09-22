نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشد الماجد واصيل أبو بكر يستعدان لأولى حفلات اليوم الوطني 90 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادا لحفلات اليوم الوطني السعودي 90 والتي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات، ويشارك فيها نخبة من نجوم الغناء السعودي والعربي، اجرى المطربان راشد الماجد واصيل ابو بكر البروفات الموسيقية الخاصة بحفلها بقيادة المايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية، والذي يفتتحان فيه حفلات هذه المناسبة الغاليه والمقامة تحت شعار "همة حتى القمة".

حضر البروفات الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، الذي حرص ان يشرف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالحفل، ومنح توجيهاته لطاقم روتانا مشددا على ضرورة مراعاة قواعد السلامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.