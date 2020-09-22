رسميا.. حذف أغنية قلبي ارتاح لـ محمد الشرنوبي من يوتيوب

حذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.
وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبى ما يثبت دليل عرضها.
وكانت سارة الطباخ قد قامت بمخاطبة الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها ثم حذفتها من كل التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته، وكانت سارة الطباخ قد أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها مازال ساريا ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا بعد أن اتفق معها على توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع على أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.
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