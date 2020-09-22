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رسميا حذف أغنية محمد الشرنوبي من يوتيوب

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حذفت إدارة يوتيوب اغنية محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ، بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة اليوتيوب وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها.

وكانت سارة الطباخ، قد قامت بمخاطبة الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من علي صفحتها ثم حذفت من كافة التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته.

كما أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها مازال ساريا ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا، بعد أن اتفق معها علي توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع علي اي تواجد فني او اعلاني يشارك فيه .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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